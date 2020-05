VIDEO Viral Emak-emak Adu Mulut dan Terobos Gerbang Tol karena Tak Mau Bayar Cash

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Video pengguna jalan adu mulut dengan petugas penjaga pintu tol viral di media sosial.



Peristiwa adu mulut ini dialami oleh pemilik akun Facebook Echi Defalia.



Ia pun mengunggah video pengalamnnya di akun Facebook miliknya.



Echi menceritakan jika dirinya diminta petugas penjaga gerbang tol untuk membayar secara cash dikarenakan mesin sedang mati.

Namun Echi tidak mau karena petugas tidak memberikan struk.



Karena tidak mau, petugas gerbang meminta Echi untuk putar balik.



Namun dirinya malah menerobos pintu gerbang tol, hingga membuat petugas emosi.



"Menurut kalian saya salah gak seh klo mau bayar TOL pakai E-money (kartu tol) saya gak mau bayar cash krn tidak dikasi stuk ato kwitansi apapun,tapi kenapa petugas tol nya nyolot nyolot maksa nyuruh bayar cash dan klo gak mau bayar cash, saya d suruh puter balik keluar di pintu tol lain nya..kira kira saya lapor kemana ya atas perlakuan oom yg ngaku pribumi dan dia yg berkuasa di gerbang tol terbanggi ini,terima kasi' tulis Echi diunggahannya beserta dua video.



"Saya ngomong baik-baik, bu bayar cash kata saya, ibunya nggak mau, ya udah tunggu, kata saya, tunggu ibu, ibu nerobos, salah siapa?" ucap petugas penjaga pintu tol.



"Mau mecoba viralin saya, disuruh bayar tunai nggak mau, alat lagi eror, disuruh bayar tunai nggak mau, nerobos" ucap petugas tersebut.



Perekam video pun menunjukkan uang lima puluh ribu rupiah bukti untuk membayar.



"Jangan apa! jangan apa! saya nggak salah, laporin ah, tadi kamu nggak mau bayar, kamu nerobos," ucap petugas tersebut emosi.



Sedangkan petugas lain berusaha menahan emosi petugas yang terlibat adu mulut tersebut.



"Saya pakai eTol, saya pakai eTol, tapi tidak terima kan, makanya saya trobos, biar viral, sengaja biar kamu tau ya. Biarin aja" ucap perekam video.



Petugas berbaju biru pun mencoba menenangkan Echi dan mengambil uang sebagai bukti bayar.



Sontak unggahan ini pun mendapat banyak reaksi dari netizen.



Alih-alih menyalahkan petugas tol, netizen malah menghujat pengunggah video.



Muhammad Yusuf "Sama aja ga ada yang bener,,,yang ibunya nerobos palang tol itu salah, n salah juga pegawainya ga perlu nyolot2 juga, tinggal laporin aja ke atasanya beres, aturana mah jangan dipisah kaya gt buat apa diberi 2 tanga"



Derry Suhendra "Orang kalau udah salah tapi ngerasa bener mah gitu suka goblok2 in orang, di rekaman jelas2 ibu2 ribet ini suruh nunggu kok malah nerobos,??

Masukin on the spot 7 manusia teribet di dunia, ibu2 ini salah 1 nya,"



Galih Prasetya "Besok jadi duta palang pintu tol sedunia bu..saya dukung"



Rangga Jaya "Bagaimanapun terobos palang pintu tol itu SALAH... ga usah main medsos kl elo tolol n bodoh sok bener tp ga ngakui kesalahan eloe"



Anngriyani "Yang salah ya si ibu ,kalo mesin plang lagi bermasalah emang wajib bayar cash jangn asal nerobos ,ibu udh salah tetep nyolot hargai mereka yg sedang bekerja ,saya pun kalo diposisi petugas pasti marah lah kalo main terobos .."



Video unggahan Echi ini pun sudah ditonton sebanyak 85 ribu kali dan dibagikan sebanyak 358 kali.



Peristiwa ini sendiri di pintu tol Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.



Hal ini diketahui dari unggahan tangkapan layar chat Echi dengan pihak pengelola tol Terbanggi.



Dalam tangkapan layar tersebut tertulis jika pihak tol Terbanggi yang diwakili oleh Rian Dika Wijaya selaku perwakilan manajemen meminta maaf.



Pihak managemen juga meminta Echi untuk tidak mengunggah video tersebut. (Tribunjateng.com/Like Adelia)





