Harga Mobil Bekas Alphard Mei 2020, Mulai Rp 150 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Toyota Alphard Mei 2020, mulai Rp 150 juta.

Berikut harga mobil bekas Toyota Alphard Mei 2020, mulai Rp 150 juta sebagaimana dilansir GridOto, Sabtu 30 Mei 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga Toyota Alphard Mei 2020.

2.4 G 2003 2.400 cc, 168 dk Rp 160 juta

2.4 V 2003 2.400 cc, 168 dk Rp 150 juta

3.0 V 2003 3.000 cc, 220 dk Rp 160 juta

2.4 G 2004 2.400 cc, 168 dk Rp 170 juta

2.4 V 2004 2.400 cc, 168 dk Rp 160 juta

3.0 MZG 2004 3.000 cc, 220 dk Rp 170 juta

3.5 V 2004 3.500 cc, 280 dk Rp 170 juta

2.4 G 2005 2.400 cc, 168 dk Rp 180 juta

2.4 V 2005 2.400 cc, 168 dk Rp 170 juta

3.0 MZG 2005 3.000 cc, 220 dk Rp 190 juta

3.5 V 2005 3.500 cc, 280 dk Rp 180 juta

2.4 G 2006 2.400 cc, 168 dk Rp 210 juta

2.4 V 2006 2.400 cc, 168 dk Rp 180 juta

3.0 MZG 2006 3.000 cc, 220 dk Rp 200 juta

3.5 V 2006 3.500 cc, 280 dk Rp 190 juta

2.4 G 2007 2.400 cc, 168 dk Rp 240 juta

2.4 S 2007 2.400 cc, 168 dk Rp 260 juta

2.4 V 2007 2.400 cc, 168 dk Rp 190 juta

3.0 MZG 2007 3.000 cc, 220 dk Rp 220 juta

3.5 V 2007 3.500 cc, 280 dk Rp 230 juta

2.4 G 2008 2.400 cc, 168 dk Rp 270 juta

2.4 S 2008 2.400 cc, 168 dk Rp 280 juta

2.4 V 2008 2.400 cc, 168 dk Rp 250 juta

2.4 G 2009 2.400 cc, 168 dk Rp 300 juta

2.4 S 2009 2.400 cc, 168 dk Rp 300 juta

2.4 V 2009 2.400 cc, 168 dk Rp 300 juta

3.5 V 2009 3.500 cc, 280 dk Rp 270 juta

2.4 G 2010 2.400 cc, 168 dk Rp 340 juta

2.4 S 2010 2.400 cc, 168 dk Rp 320 juta

2.4 V 2010 2.400 cc, 168 dk Rp 360 juta

3.5 V 2010 3.500 cc, 280 dk Rp 320 juta

2.4 G 2011 2.400 cc, 168 dk Rp 370 juta

2.4 S 2011 2.400 cc, 168 dk Rp 350 juta

2.4 V 2011 2.400 cc, 168 dk Rp 400 juta

3.5 V 2011 3.500 cc, 280 dk Rp 360 juta

2.4 G 2012 2.400 cc, 168 dk Rp 400 juta

2.4 S 2012 2.400 cc, 168 dk Rp 385 juta

2.4 SC Premium Sound 2012 2.400 cc, 168 dk Rp 450 juta

2.4 V 2012 2.400 cc, 168 dk Rp 450 juta

2.4 X 2012 2.400 cc, 168 dk Rp 330 juta

3.5 Q 2012 3.500 cc, 280 dk Rp 400 juta

2.4 G 2013 2.400 cc, 168 dk Rp 450 juta

2.4 GS 2013 2.400 cc, 168 dk Rp 480 juta

2.4 S 2013 2.400 cc, 168 dk Rp 430 juta

2.4 SC 2013 2.400 cc, 168 dk Rp 650 juta

2.4 X 2013 2.400 cc, 168 dk Rp 385 juta

3.5 Q 2013 3.500 cc, 280 dk Rp 450 juta

2.4 G 2014 2.400 cc, 168 dk Rp 540 juta

2.4 GS 2014 2.400 cc, 168 dk Rp 575 juta

2.4 S 2014 2.400 cc, 168 dk Rp 460 juta

2.4 SC 2014 2.400 cc, 168 dk Rp 780 juta

2.4 X 2014 2.400 cc, 168 dk Rp 405 juta

3.5 Q 2014 3.500 cc, 280 dk Rp 520 juta

2.4 S 2015 2.400 cc, 168 dk Rp 500 juta

2.4 SC 2015 2.400 cc, 168 dk Rp 890 juta

2.5 G A/T 2015 2.500 cc, 178 dk Rp 800 juta

3.5 Q 2015 3.500 cc, 280 dk Rp 1 miliar

ALL New 2.4 G 2015 2.400 cc, 168 dk Rp 800 juta

ALL New 2.4 SC 2015 2.400 cc, 168 dk Rp 850 juta

ALL New 2.4 X 2015 2.400 cc, 168 dk Rp 720 juta

All New 2.5 S 2015 2.500 cc, 178 dk Rp 750 juta

All New 2.5 SC 2015 2.500 cc, 178 dk Rp 800 juta

2.4 SC 2016 2.400 cc, 168 dk Rp 960 juta

ALL New 2.4 G 2016 2.400 cc, 168 dk Rp 850 juta

ALL New 2.4 SC 2016 2.400 cc, 168 dk Rp 1,025 miliar

ALL New 2.4 X 2016 2.400 cc, 168 dk Rp 800 juta

All New 2.5 SC 2016 2.500 cc, 178 dk Rp 850 juta

2.4 SC 2017 2.400 cc, 168 dk Rp 1,085 miliar

ALL New 2.4 G 2017 2.400 cc, 168 dk Rp 900 juta

All New 2.5 SC 2017 2.500 cc, 178 dk Rp 1 miliar

ALL New 2.4 G 2018 2.400 cc, 168 dk Rp 1,025 miliar

( Tribunlampung.co.id )