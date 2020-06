Biodata Ji Chang Wook Pemeran Backstreet Rookie, Simak Juga Perjalanan Karier Ji Chang Wook 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Ji Chang Wook dalam drama Korea Backstreet Rookie, berikut biodata Ji Chang Wook pemeran Backstreet Rookie dan perjalanan karier Ji Chang Wook.

Setelah serial The World of the Married, para pecinta drama Korea tengah menanti kedatangan serial terbaru lainnya.

Salah satu yang paling ditunggu adalah drama berjudul Backstreet Rookie.

Drama yang diangkat dari webtoon ini bercerita tentang hubungan percintaan antara seorang pemilik minimarket bernama Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) dengan Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung), seorang pekerja part-time.

Backstreet Rookie dijadwalkan tayang di SBS TV setiap Jumat dan Sabtu mulai 12 Juni 2020.

Backstreet Rookie dibintangi oleh Ji Chang Wook, salah satu aktor papan atas Korea Selatan saat ini.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini profil Ji Chang Wook selengkapnya.

Biodata Ji Chang Wook pemeran Backstreet Rookie.

Ji Chang Wook (net)

Ji Chang Wook lahir di Anyang pada 5 Juli 1987.