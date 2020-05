Download Lagu Red Moon Kim Woo Seok MP3, Video Klip Red Moon Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Red Moon dinyanyikan Kim Woo Seok dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Red Moon dan video klip Red Moon dalam artikel ini.

Red Moon adalah judul lagu utama dari mini album solo pertama Kim Woo Seok yang bertajuk '1ST DESIRE.

Lagu Red Moon kini menduduki trending musik YouTube dengan jumlah penonton leboh dari 4 juta kali tayang dalam 18 jam.

Berikut lirik lagu Red Moon - Kim Woo Seok

Wake me in the moonlight

hwansang sog criminal

(You do it baby do it right)

ssod-ajin emotion

heeonal su eobsneun neup

(Can’t let this go)

eodum-eul galin chae jeomjeom ppajyeodeun

Red moon light

salajin geulimja neol gadeughi

chaewo gadeughi

omyohage peojin hyang-gi

dalbich-i naelin bam

seonmyeonghan sumgyeol-i na-ege dah-eul ttae

neol neukkyeo

sum-i chaoleuneun red light

hanaga doen du geulimja

hansungando negeseo beos-eonago sipji anh-a

gajigo deoug gajyeodo jakkuman deo galjeung-i na

Come and take me now

On my life

nal ikkeuneun yuilhan ni geulimja

On my mind

mulyeoghage mandeuneun geu sonkkeut-i

dal-i ulil jib-eosamkyeo hanaga doeneun sungan