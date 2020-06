VIDEO Chelsea Olivia Cemaskan Hal Ini Jelang Kelahiran Anak Kedua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chelsea Olivia hamil anak kedua, buah cintanya dengan sang suami, Glenn Alinskie.

Soal itu, Chelsea Olivia sudah mengabarkan kepada si sulung Nastusha, bakalan punya adik.

Sebagai orangtua, Glenn dan Chelsea memang tak ingin nantinya Nastusha merasa cemburu karena kasih sayang mereka tertuju kepada sang adik.

"Karena ini yang kita takutin banget, sibling rivalry ini, sesama saudara dia bisa benci atau cemburu sama adiknya," kata Glenn Alinskie seperti dikutip Kompas.com, Senin (1/6/2020).

Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia menjelaskan kepada Nastusha bahwa ada bayi di dalam perut sang ibunda.

"Kita bilang ini bayi kamu juga, bukan bayi kita saja. Jadi dia harus take care of the baby juga," ujar Chelsea.

Chelsea sebenarnya ingin mengajak Nastusha ke dokter kandungan ketika ia sedang memeriksa kehamilannya.

Hal itu juga sebuah langkah yang bagus untuk membuat anak ikut berbahagia dengan kehadiran anggota keluarga baru.

"Padahal kalau itu bisa terjadi bisa lebih bagus lagi karena itu menimbulkan excitednya dia," kata Chelsea.

Sejauh ini, cara Glenn dan Chelsea mengajarkan Nastusha tentang adik di dalam kandungan cukup berhasil.

Nastusha Olivia Alinskie terlihat sangat protektif terhadap bayi di dalam perut ibunya.

"Kadang kalau Chelsea makan pedas, dia (Nastusha) suka marah. 'Kenapa makan pedas? Nanti baby-nya bisa kepedasan!'" ujar Glenn Alinskie.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Chelsea Olivia Hamil, Nastusha Marah jika Ibunya Makan Makanan Pedas

Videografer Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar