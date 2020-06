Chord Gitar Lagu Adaptasi MP3 Tulus dan Lirik Lagu Adaptasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Adaptasi MP3 yang dipopulerkan Tulus dan lirik lagu Adaptasi, serta Video Klip YouTube Adaptasi.

Chord Gitar Adaptasi MP3 Tulus.

Intro : G Am Bm C Bm Am D

G

berdiam diri di dalam

G

rumah ini denganmu..

G-Am-Bm-C Bm Am D G

dari malam hingga.. malam lagi..

G