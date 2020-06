TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil bekas Mitsubishi Pajero Sport Juni 2020, mulai Rp 190 juta.

Berikut harga mobil bekas Mitsubishi Pajero Sport Juni 2020 sebagaimana dilansir GridOto, Selasa 2 Juni 2020.

Cek varian, tahun, spesifikasi, dan harga Mitsubishi Pajero Sport Juni 2020

Exceed 4x2 A/T 2009 2.500 cc, 134 dk Rp 190 juta

Exceed 4x4 A/T 2009 2.500 cc, 134 dk Rp 270 juta

Exceed 4x2 A/T 2010 2.500 cc, 134 dk Rp 200 juta

Exceed 4x2 M/T 2010 2.500 cc, 134 dk Rp 190 juta

Exceed 4x4 A/T 2010 2.500 cc, 134 dk Rp 300 juta

GLS 4X2 M/T 2010 2.500 cc, 134 dk Rp 200 juta

Dakar 2011 2.500 cc, 180 dk Rp 270 juta

Exceed 4x2 A/T 2011 2.500 cc, 134 dk Rp 210 juta

Exceed 4x2 M/T 2011 2.500 cc, 134 dk Rp 220 juta

Exceed 4x4 A/T 2011 2.500 cc, 134 dk Rp 320 juta

Exceed 4x4 M/T 2011 2.500 cc, 134 dk Rp 210 juta

GLS 4X2 M/T 2011 2.500 cc, 134 dk Rp 210 juta

GLX 4X4 M/T 2011 2.500 cc, 134 dk Rp 240 juta

Dakar 2012 2.500 cc, 180 dk Rp 280 juta

Dakar 4x4 2012 2.500 cc, 180 dk Rp 280 juta

Dakkar A/T 2012 2.500 cc, 180 dk Rp 299 juta

Exceed 4x2 A/T 2012 2.500 cc, 134 dk Rp 230 juta

Exceed 4x2 M/T 2012 2.500 cc, 134 dk Rp 240 juta

Exceed 4x4 M/T 2012 2.500 cc, 134 dk Rp 230 juta

GLS 4X2 M/T 2012 2.500 cc, 134 dk Rp 230 juta

GLX 4X4 M/T 2012 2.500 cc, 134 dk Rp 260 juta

Bensin V6 3.0 MiVEC 2013 3.000 cc, 220 dk Rp 230 juta

Dakar 2013 2.500 cc, 180 dk Rp 290 juta

Exceed 4x2 A/T 2013 2.500 cc, 134 dk Rp 250 juta

Exceed 4x2 M/T 2013 2.500 cc, 134 dk Rp 270 juta

Exceed 4x4 A/T 2013 2.500 cc, 134 dk Rp 330 juta

Exceed 4x4 M/T 2013 2.500 cc, 134 dk Rp 250 juta

GLS 4X2 M/T 2013 2.500 cc, 134 dk Rp 250 juta

GLX 4X4 M/T 2013 2.500 cc, 134 dk Rp 280 juta

Bensin V6 3.0 MiVEC 2014 3.000 cc, 220 dk Rp 250 juta

Dakar 2014 2.500 cc, 180 dk Rp 300 juta

Dakar 4x4 2014 2.500 cc, 180 dk Rp 320 juta

Exceed 4x2 A/T 2014 2.500 cc, 134 dk Rp 270 juta

Exceed 4x4 M/T 2014 2.500 cc, 134 dk Rp 270 juta

GLS 4X2 M/T 2014 2.500 cc, 134 dk Rp 270 juta

GLX 4X4 M/T 2014 2.500 cc, 134 dk Rp 300 juta

Bensin V6 3.0 MiVEC 2015 3.000 cc, 220 dk Rp 270 juta

Dakar 2015 2.500 cc, 180 dk Rp 299 juta

Dakar 4x4 2015 2.500 cc, 180 dk Rp 350 juta

Exceed 4x2 A/T 2015 2.500 cc, 134 dk Rp 290 juta

GLS 4X2 M/T 2015 2.500 cc, 134 dk Rp 290 juta

All New Dakar 2016 2.500 cc, 180 dk Rp 430 juta

All New Dakar 4x4 2016 2.500 cc, 180 dk Rp 500 juta

All New Exceed 2016 2.500 cc, 135 dk Rp 400 juta

All New Dakar 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 450 juta

All New Dakar 4x4 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 540 juta

All New Dakar Ultimate 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 450 juta

All New Exceed 2017 2.500 cc, 135 dk Rp 420 juta

All New Dakar 2018 2.500 cc, 180 dk Rp 470 juta

All New Dakar 4x4 2018 2.500 cc, 180 dk Rp 590 juta

All New Dakar Ultimate 2018 2.500 cc, 180 dk Rp 450 juta

All New Exceed 2018 2.500 cc, 135 dk Rp 430 juta

