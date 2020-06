Ilustrasi - Curi Mesin Steam, 3 Orang Diciduk Polisi di Way Kanan, Pelaku Terancam 7 Tahun Bui.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Anggota Polsek Buay Bahuga Polres Way Kanan meringkus pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Dusun Sukasari Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, Selasa (2/6/2020).

Tersangka inisial MKN alias Irul (17) warga Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, JU (21) dan PU (19), keduanya warga Desa Sukadadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku timur Sumatera Selatan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Buay Bahuga IPTU Akmaludin mengungkapkan, kasus pencurian tersebut terjadi pada Kamis, 16 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah korban Indra (28) yang beralamatkan di Dusun Sukasari Kampung Sukabumi, Buay Bahuga, Way Kanan.

"Korban alami pencurian dengan pemberatan," kata Akmaludin, Rabu 3 Juni 2020.

Modus pelaku, kata Akmaludin, dengan cara mengambil satu unit mesin steam merek Shark yang diletakkan korban di depan rumah dengan ciri-ciri warna tangki hitam, warna mesin pompa merah, dan bagian piston tengah sudah rusak satu saat.

Akmaludin menceritakan kronologis penangkapan yang dilakukan pada Sabtu, 30 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB.

Anggota Polsek Buay Bahuga ketika itu, mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku.

Petugas yang menerima informasi dengan dipimpin lansung oleh Kapolsek Buay Bahuga IPTU Akmaludin melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial PU di Desa Suka Dadi Kecamatan Buay Madang timur Kabupaten Oku Timur.

Polisi pun berhasil mengamankan pelaku PU berikut barang bukti steam milik korban.

Berdasarkan pengakuan pelaku PU, lanjut Akmaludin, saat melakukan pencurian tidak sendiri yakni bersama rekannya.

Sehingga, terus Akmaludin, petugas melakukan penyelidikan kembali dan berhasil mengamankan dua orang rekan pelaku yakni MKN dan JU saat berada di rumah masing-masing tanpa perlawanan.

Oleh petugas, ketiga pelaku berikut barang bukti 1 unit mesin merek Shark warna hitam dan 1 unit mesin Steam merek Yamakoyo warna merah berikut selang dan dudukan mesin, selanjutnya dibawa dan diamankan di Polsek Buay Bahuga untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Ketiga pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)