Download MP3 Lagu Happy Family Betrand Peto, Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Happy Family Betrand Peto, Lagu Terbaru Betrand Peto, Video YouTube.

Lagu Happy Family dinyanyikan Betrand Peto.

Lagu Happy Family diciptakan Aditya Gumay.

Video klip lagu Happy Family dirilis di YouTube Juni 2020.

Lirik Lagu Happy Family Betrand Peto

Happy Happy Family

We Are Happy Family

Setiap Hari Selalu Gembira Hati

Bernyanyi Menari

Kekanan Kekiri

We Are Happy Family

Happy Happy Family

We Are Happy Family

Setiap Hari Selalu Gembira Hati

Bermain Tertawa

Ha Ha Ha Hi Hi Hi

We Are Happy Family

Hidup Udah Ribet

Jangan Bikin Mumet

Habis Waktu Kita

Mikirin Yang Susah

Yang Ada Di Nikmati

Yang Ada Di Jalani

Cause We Are

Happy Family

Happy Happy

Happy Sepanjang Hari

Ayah Bunda

Adik Kaka Semua Happy

Tebarkan Gembiramu

Lebarkan Senyumanmu

Buat Family Mu

Happy

Happy Happy Family

We Are Happy Family

Setiap Hari Selalu Gembira Hati

Bermain Tertawa

Ha Ha Ha Hi Hi Hi

We Are Happy Family

Hidup Udah Ribet

Jangan Bikin Mumet

Habis Waktu Kita

Mikirin Yang Susah

Yang Ada Di Nikmati

Yang Ada Di Jalani

Cause We Are

Happy Family

( Tribunlampung.co.id)