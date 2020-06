Nonton Film Michael Jackson: Searching For Neverland (Sub Indo), Download Film Navi

Ilustrasi. Nonton Film Michael Jackson: Searching For Neverland Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Navi.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, cara unduh film atau cara download film Michael Jackson: Searching For Neverland dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Michael Jackson: Searching For Neverland di ponsel.

Para pemain film Michael Jackson: Searching For Neverland di antaranya Navi dan Chad L Coleman.

Bagaimana sinopsis film Michael Jackson: Searching For Neverland?

Michael Jackson: Searching For Neverland adalah film biografis sang mega bintang asal Amerika Serikat yakni Michael Jackson.

Film Michael Jackson: Searching For Neverland merupakan hasil adaptasi buku berjudul “Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days”, yang diluncurkan pada tahun 2014.

Secara garis besar, film Michael Jackson: Searching For Neverland menceritakan kisah hidup bintang pop tersebut di tahun-tahun terakhir dalam hidupnya.

Film Michael Jackson: Searching For Neverland disutradarai Dianne Houston dan ditulis oleh Elizabeth Hunter.

Adapun para pemeran di dalam film Michael Jackson: Searching For Neverland di antaranya seperti, Navi, Chad L Coleman, Sam Adegoke, Aiden Hanlon Smith, Taegen Burns dll.

Film Michael Jackson: Searching For Neverland telah dirilis sejak tanggal 30 Mei 2017.