Nonton Film Wolves at the Door (Sub Indo), Download Film Katie Cassidy

Wolves At The Door adalah sebuah film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2016.

Film Wolves At The Door merupakan hasil garapan sutradara John R. Leonetti dan ditulis oleh Gary Dauberman.

Adapun para pemeran dalam film Wolves At The Door seperti Katie Cassidy, Elizabeth Henstridge, Adam Campbell dan Miles Fisher dll.

Film produksi New Line Cinema tersebut pertama kali dirilis secara teatrikal di India pada 21 Oktober 2016, kemudian dilanjutkan di Jerman pada 2 Maret 2017 serta di Inggris 17 Maret 2017.

Terakhir Amerika Serikat dan penayangan serentak di seluruh dunia pada tanggal 18 April 2017.

Berikut sinopsis film Wolves At The Door.

Film Wolves At The Door bercerita tentang empat orang sahabat, yang mana mereka tengah berkumpul di sebuah rumah yang elegan pada musim panas of Love, 1969.

Kendati tanpa sepengetahuan dari mereka, seorang pengunjung yang jahat dan sangat mematikan telah menunggu mereka di luar rumah tersebut.