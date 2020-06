Audy Suka Drakor Genre Komedi Romantis, Idolakan Lee Min Ho dan Park Seo Jun

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Drama korea atau lebih populer dengan nama drakor, merupakan salah satu drama yang menjadi tontonan favorit masyarakat mulai dari usia muda hingga dewasa.

Alasan masyarakat menonton drakor beragam.

Seperti pemainnya yang tampan dan cantik, serta jalan ceritanya yang seru dan bikin baper.

Bahkan ada beberapa drakor yang jalan ceritanya sukses membuat gregetan dan air mata mengalir.

Sejak pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja karena pandemi corona, drakor menjadi film yang semakin banyak ditonton supaya selama di rumah saja tidak merasa bosan.

• Drakorindo, Download Drakor The School Nurse Files, Streaming Drama Korea

• Ramalan Zodiak atau Horoskop Besok Minggu 7 Juni 2020, Taurus Menikmati Kesehatan yang Baik

• Tutorial Self Makeup untuk Aktifitas Sehari-hari dan Pesta ala MUA Lampung Soraya Rika Sari

Apalagi sejak munculnya drakor yang berjudul The World Of The Married dan The King: Eternal Monarch yang sangat populer di tengah masyarakat, drakor menjadi tontonan yang tidak pernah ditinggalkan.

Salah satunya adalah Audy Christanti.

Gadis kelahiran Bogor 2 Juli 1999 itu tidak pernah absen mengikuti cerita The King: Eternal Monarch, sejak awal ditayangkan.

Apalagi tokoh utamanya adalah Lee Min Ho yang merupakan salah satu aktor korea favorit Audy.