Download Lagu Lathi MP3 Weird Genius ft Sara Fajira, Video YouTube Teropuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu Lathi MP3 dibawakan Weird Genius feat Sara Fajira. Lagu Lathi kini jadi salah satu video musik YouTube terpopuler 2020.

Lagu Lathi adalah ciptaan Reza Oktovian atau Reza Arap yang juga menjadi personel Weird Genius.

Weird Genius berkolaborasi dengan penyanyi Sara Fajira untuk membawakan lagu Lathi.

Weird Genius adalah grup musik yang digawangi oleh Reza Oktovian, Eka Gustiwana, Gerald Liu.

Lagu Lathi kini banyak diperbincangkan melalui akun sosial media.

Sejak diposting di YouTube dan viral, Lagu Lathi Weird Genius feat Sara Fajira kini sudah ditonton jutaan kali dan terus bertambah setiap hari.

Lirik lagu Lathi - Weird Genius ft Sara Fajira

I was born a fool

Broken all the rules

Seeing all null

Denying all of the truth

Everything has changed

It all happened for a reason

Down from the first stage

It isn’t something we fought for

Never wanted this kind of pain

Turned myself so cold and heartless