Nonton Film The Grudge Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Andrea Riseborough

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, cara download film The Grudge dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Grudge di ponsel.

Para pemain film The Grudge di antaranya Demian Bichir dan Andrea Riseborough.

Bagaimana sinopsis film The Grudge?

Film The Grugde adalah film horror yang akan tayang pada Januari 2020.

Film The Grudge merupakan versi terbaru dari film ‘The Grudge’, yang telah tayang pada 2004 dan disutradarai oleh Takshi Shimizu.

Kemudian pada 2006 dan 2009 dirilis sekuel dari film The Grudge ini, yaitu 'The Grudge 2' dan 'The Grudge 3'

Film The Grudge akan tayang pada 3 Januari 2020 di Amerika Serikat.

Film ini disutradarai oleh Nicolas Pesce yang juga merangkap sebagai penulis naskah. (1)

Film The Grudge diproduseri oleh Sam Raimi yang sebelumnya juga menjadi produser untuk film horror thriller “Don’t Breathe”.