Rayakan Ulang Tahun Pernikahan Orangtuanya, Suami Laudya Cynthia Bella Unggah Foto Kue dan Putrinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belum lama ini suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran, mengunggah kue ulang tahun perayaan hari jadi pernikahn orangtuanya.

Pada hari jadi ke-50 pernikahan orangtuanya, Emran memperlihatkan kue bertuliskan 'Happy 50th Anniversary Mmy and Ddy'.

Melalui unggahan itu, Emran pun menuliskan seuntai doa untuk kedua orangtuanya.

Ia berharap pernikahan keduanya akan tetap langgeng, termasuk doa untuk pernikahannya.

Pada unggahan itu, Emran juga menceritakan momen pertemuan pertama orangtuanya.

Ayah dan ibu mertua Bella tersebut saling bertemu di sebuah rumah sakit.

Bahkan momen pertemuan itu disebut Emran layaknya potongan adegan film Pearl Harbor.

This morning my mom shared wt us

how she met my dad 54yrs ago in Wickham United Kingdom

on a warm summer Saturday evening.