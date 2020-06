VIDEO Nikah Diam-diam, Nabila Putri: Kalo Ada yang Godain Suamiku, Cabut Aja Nyawanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sosok presenter cantik Nabila Putri baru-baru ini memberi kabar mengejutkan tentang pernikahannya.

Awalnya, Nabila Putri langsung membagikan potret dirinya akan segera memiliki momongan melalui postingan Instagram.

Ia terlihat dalam balutan gaun putih pada postingan Instagram miliknya pada Jumat (29/5/2020).

Ia mengaku telah menikah di Perth tahun 2019 lalu.

Bahkan dia menuliskan tanda dirinya sedang menunggu kedatangan sang buah hati.

Setelah disembunyikan dari publik, akhirnya Nabila Putri mengunggah potret sang suami di laman media sosial miliknya.

Awalnya, Nabila mengunggah video singkat dengan pesan, 'Whats new on 2020? We will see it!".

Pada unggahan video tersebut, Nabila juga menuliskan permohonannya pada Tuhan agar suaminya tidak digoda.

"Ya tuhan , kalo ada yang godain suamiku, cabut aja nyawanya... Aku males ribut - dosa," tulis akun @nabilabylla pada 3 Juni 2020 lalu.

Selang dua hari, Nabila Putri akhirnya mengungkap potret sang suami.