Qory Sandioriva Nikah Lagi dengan Pilot, Intip Foto-fotonya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Puteri Indonesia 2009, Qory Sandioriva resmi menikah lagi, setelah beberapa tahun bercerai dengan aktor Ramon Y Tungka.

Qory resmi diperistri oleh seorang pilot, Shah Rei, Sabtu (6/6/2020).

Pernikahan keduanya pun mengusung tema 'new normal wedding' seperti yang diungkapkan oleh sang fotografer.

Hal itu dikarenakan keduanya yang menikah dalam masa pandemi Covid-19.

Terlihat pada foto-foto unggahan Qory dan sang suami, keduanya dan para keluarga tampak seluruhnya mengenakan masker.

Bahkan termasuk untuk foto pernikahan mereka, masker tak lepas dari wajahnya.

Qory pun juga menceritakan tentang pernikahannya yang akhirnya dipercepat dari rencana sebelumnya.

Dari unggahannya, Qory menyebut bahwa pernikahannya dengan Rei seharusnya dilangsungkan pada Februari 2021 mendatang, di saat pandemi mulai mereda.

Namun, demi menuruti wasiat almarhum ibundanya, Qory pun memutuskan untuk menyegerakan pernikahan.

Berikut unggahan lengkap Qory:

Ketika aku bertemu dengan tamatan hatiku.. Shah Rei @iamshahrei Airline Pilot

This is our prewedding photo..