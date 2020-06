Chord Gitar Lagu Nanana MP3 Agnez Mo dan Lirik Lagu Nanana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Nanana MP3 yang dipopulerkan Agnez Mo dan lirik lagu Nanana, serta Video Klip YouTube Nanana.

Chord Gitar Nanana MP3 Agnez Mo.

Intro : N C

A

Betcha I can make you love me long time

A

Watch the way I switch it drop it one time

F C#

Baby feed up with my energy

F G