Ilustrasi. Nonton Film Red Dragon Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Edward Norton.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Red Dragon atau download film Red Dragon dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Red Dragon di ponsel, diperankan oleh Edward Norton dan Ralph Fiennes.

Bagaimana sinopsis film Red Dragon?

Red Dragon adalah film bergenre horor-psikologis asal Amerika Serikat, yang dirili pada 30 September 2002.

Film Red Dragon dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Thomas Harris.

Red Dragon adalah prekuel dari film The Silence of the Lambs (1991) dan Hannibal (2001).

Pada awalnya novel tersebut diadaptasi menjadi film berjudul Manhunter (1986).

Film Red Dragon disutradarai oleh Brett Ratner dan naskah ditulis oleh Ted Tally, yang juga menulis skenario untuk The Silence of the Lambs.

Film Red Dragon ini dibintangi oleh Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, Emily Watson, Mary-Louise Parker, dan Philip Seymour Hoffman.

Berikut sinopsis film Red Dragon.