Nonton Film The November Man (Sub Indo), Download Film Pierce Brosnan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak cara unduh film The November Man atau download film The November Man dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Serta, cara nonton film lewat streaming The November Man di ponsel, diperankan oleh Pierce Brosnan dan Luke Bracey.

Bagaimana sinopsis film streaming The November Man?

The November Man adalah sebuah film laga Inggris-Amerika, yang dirilis pertama kali pada 27 Agustus 2014.

Film The November Man dibuat berdasarkan novel There Are No Spies karya Bill Granger, yang secara kanonik merupakan installment ketujuh dalam seri novel The November Man, yang diterbitkan pada 1987.

Film The November Man disutradarai Roger Donaldson dan diproduseri Beau St. Clair bersama Sriram Das.

Adapun para pemain kenamaan yang berperan di dalam film The November Man, seperti Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Eliza Taylor, Caterina Scorsone, Bill Smitrovich dan Will Patton.

Di akhir penayangannya di seluruh dunia film yanag dirilis pada 27 Agustus 2014 itu berhasil mendulang pendapatan kotor $34.8 juta dari nilai anggaran sebesar $15 juta (juta dolar).

Berikut sinopsis film The November Man.

Film The November Man bercerita tentang Peter Devereaux (Pierce Brosnan) dijuluki sebagai The November Man karena bakatnya yang mematikan.