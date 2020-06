VIDEO Shafa Harris Unggah Foto Lawas di Media Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini putri dari Faisal Harris dan Sarita Abdul Mukti, Shafa Harris, blak-blakan soal hubungannya dengan sang ayah kepada warganet di Instagram.

Bermula dari Shafa yang mengunggah foto lawasnya ke akun Instagram, Minggu (7/6/2020).

Pada foto tersebut tampak Shafa yang berada di pelukan kedua orangtuanya.

Tak diketahui pasti usia Shafa kala itu, namun ia tampak masih balita.

Shafa berada di tengah-tengah antara Faisal Harris dan Sarita Abdul Mukti.

Ia hanya menggunakan emoji pada unggahannya tersebut.

Hingga seorang warganet pun menuliskan sebuah komentar pada unggahan Shafa.

Warganet tersebut mengira Shafa sedang merindukan sang ayah.

Warganet itu juga mengutarakan jika dirinya ikut sedih dengan keadaan Shafa.

"Kangen papa ya shafa. Aku ikut sedih," tulis seorang warganet.

Melihat komentar tersebut, Shafa pun memberikan jawabannya.

Secara terang-terangan, Shafa mengakui jika hubungannya dengan Faisal Harris baik-baik saja.

Terkait foto yang diunggahnya, Shafa tak ada maksud lain.

Ia hanya berniat mengunggah foto masa kecilnya.

Im okay with my dad lol

i just wanted to post a pic

bersama orang tua ku pas masih kecil

Simak fotonya pada unggahannya di bawah ini:

Shafa Harris baru-baru ini mengunggah sebuah foto keluarganya saat berlibur bersama.

Menariknya dalam unggahan foto tersebut, Shafa Harris tidak hanya mengunggah foto bersama sang Ibu Sarita Abdul Mukti, dua kakaknya, juga sang adik, namun juga ada sosok sang ayah, Faisal Harris.

Tampak melalui foto tersebut, moment kehangatan terabadikan, dan masih harmonis.

Tampaknya Shafa Harris rindu keharmonisan keluarganya, saat sebelum sang ibu bercerai degan sang ayah.

Dalam unggahannya tersebut Shafa menuliskan caption menyentuh.

"My wish (harapanku)," tulis Shafa Harris.

Unggahan tersebut pun mendapatkan tanggapan dari sang ibu, Sarita Abdul Mukti.

Sarita Menuliskan "We love you sayang, your Daddy love you so much i know it (emoji) (Kami menyayangimu sayang, ayahmu sangat menyayangimu aku tahu itu)," tulis @queen_saritaabdulmukti.

Meski perpisahannya dengan Faisal Harris mengundang kontroversi, Sarita Abdul Mukti sebagai orangtua tunggal tetap memberikan semangat kepada sang anak ketiganya tersebut.

Tidak hanya sang ibu, sang kakak pun juga ikut serta mengomentari unggahan Shafa.

"i love you lil sissyyyy (emoji) (emoji)," tulis @_shaniasalsabila.

