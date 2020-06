Biodata Choi Gang Hee Pemeran Good Casting, Simak Juga Fakta Unik Choi Gang Hee

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Choi Gang Hee dalam drama Korea Good Casting, berikut biodata Choi Gang Hee pemeran Good Casting dan simak fakta unik Choi Gang Hee.

Nama Choi Kang Hee sudah familiar di kalangan pecinta drama dan film Korea.

Bisa dibilang, ia salah satu aktris senior yang telah membintangi puluhan judul.

Ia memulai debut aktingnya ditahun 1995 lewat drama The New Graduation Report: Adults Don’t Know.

Tiga tahun berselang, ia comeback sekaligus bemain film pertamanya berjudul Whispering Corridors dimana film tersebut bergenre horor.

Nama Choi Kang Hee mulai dikenal luas setelah membintangi film komedi romantis berjudul My Scary Girl tahun 2006 dan drama seri My Sweet Seoul tahun 2008.

Ia terus mendapat pemberitaan baik setelah bermain di drama tersebut.

Aktingnya terus melonjak dengan membintangi beberapa judul lagi salah satunya drama Korea terbaru 2020 berjudul Good Casting.

Drama Korea Good Casting tayang mulai 27 April 2020.

Good Casting dibintangi oleh Choi Gang Hee, Yu In Young, dan Kim Ji Young.