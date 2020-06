Download Film Warriors Of The Dawn Sub Indo, Streaming Film Lee Jung-Jae dan Yeo Jin-Goo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Warriors Of The Dawn dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Warriors Of The Dawn di ponsel.

Para pemain film Warriors Of The Dawn di antaranya Lee Jung-Jae dan Yeo Jin-Goo.

Bagaimana sinopsis film Warriors Of The Dawn?

Warriors Of The Dawn adalah sebuah judul film drama kolosal asal Korea Selatan, yang dirilid perdana pada tanggal 31 Mei 2017.

Film Warriors Of The Dawn di distribusi oleh 20th Century Fox Korea.

Selain itu, film Warriors Of The Dawn adalah hasil garapan oleh sutradara Jeong Yoon-Chul.

Syuting film ini di mulai sejak tanggal 5 September 2016 dan selesai di awal tahun pada 10 Januari 2017.

Adapun sejumlah pemeran di dalam film Warriors Of The Dawn seperti Yeo Jin-Goo, Lee Jung-Jae, Kim Moo-Yul, Park Won-Sang dan Esom.

Sinopsis Film Warriors Of The Dawn.