Ilustrasi. Nonton Film Die Hard 2 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film William Sadler.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Die Hard 2 atau download film Die Hard 2 dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Die Hard 2 di ponsel, diperankan oleh Bruce Willis dan William Sadler.

Bagaimana sinopsis film streaming Die Hard 2?

Die Hard 2 sebuah film aksi asal Amerika Serikat, yang dirilis pertama kali pada 4 Juli 1990.

Film Die Hard disutradarai Renny Harlin dan diproduseri oleh Charles Gordon bersama Lawrence Gordon, Joel Silver.

Adapun para pemeran di dalam film Die Hard 2 antara lain seperti Bruce Willis, William Sadler, Bonnie Bedelia, Dennis Franz, John Amos dan Franco Nero.

Film Die Hard 2 dibuat dengan menghabiskan nilai anggaran sebesar $70 juta.

Selain itu, film Die Hard 2 juga berhasil menelurkan sejumlah sekuel lanjutan seperti, Die Hard with a Vengeance, Live Free or Die Hard dan A Good Day to Die Hard.

Berikut sinopsis film Die Hard 2.

Film Die Hard 2 bercerita saat tahun 1990 pada malam natal, 2 tahun usai insiden Menara Nakatomi.

Petugas kepolisian John McClane menunggu istrinya, Holly di bandara.