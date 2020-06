Ilustrasi - Nonton Film Taken 2 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Liam Neeson .

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Taken 2 atau download film Taken 2 dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Taken 2 di ponsel, diperankan oleh Liam Neeson dan Famke Janssen.

Bagaimana sinopsis film streaming Taken 2?

Taken 2 adalah film aksi dan petualangan asal Prancis, yang dirilis pertama kali pada 7 September 2012.

Film Taken 2 merupakan lanjutan dari sekuel film sebelumnya yakni, Taken yang diluncurkan pada 2008.

Sedikit berbeda dengan film sebelumnya, film Taken 2 disutradai Olivier Megaton. Meski masih diproduseri oleh Luc Besson bersama Robert Mark Kamen.

Di samping itu, film Taken 2 juga mesih mempertahankan sejumlah aktor utama seperti Liam Neeson, Maggie Grace dan Famke Janssen.

Film Taken 2 dirilis pertama kali pada 3 Oktober 2012 di Prancis oleh EuropaCorp dan 5 Oktober 2012 di Amerika Serikat dilakukan 20th Century Fox.

Di akhir penayangannya, film Taken 2 berhasil meraup lebih dari $ 376 juta, dari nilai anggaran sebesar $45 juga.

Film Taken 2 juga kembali menelurkan sekeul lanjutan berjudul “Taken 3”, yang dirilis pada 9 Januari 2015.

Berikut sinopsis film Taken 2.