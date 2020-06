Ilustrasi - Nonton Film Taken Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Liam Neeson dan Famke Janssen.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Taken atau download film Taken dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Taken di ponsel, diperankan oleh Liam Neeson dan Famke Janssen.

Bagaimana sinopsis film streaming Taken?

Taken adalah sebuah film aksi dan petualangan asal Amerika Serikat, yang dirilis pertama kali di Prancis pada 27 Februari 2008.

Film Taken disutradai Pierre Morel dan ditulis serta diproduseri oleh Luc Besson bersama Robert Mark Kamen.

Adapun para bintang yang bermain di dalam film Taken di antaranya yakni, Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Xander Berkeley, Holly Valance dan Katie Cassidy.

Secara benang merah film Taken menceritakan kisah seorang mantan anggota CIA, Bryan Mills (Liam Neeson) yang berusaha mendapatkan kembali putri semata wayangnya, yang diculik oleh komplotan sindikat Albania.

Di akhir penayangannya di seluruh dunia, film Taken berhasil mendaopatkan pendapatan kotor sebesar $225 jutaan, dari nilai anggaran sebesar $25 juta.

Berkat kesuksesannya tersebut, film Taken menelurkan sekuel lanjutan seperti film Taken 2 dan Taken 3.

Berikut sinopsis film Taken

Film Taken Bryan menceritakan kisah seorang mantan anggota CIA, Bryan Mills (Liam Neeson), yang berusaha membangun hubungan lebih dekat dengan putrinya berusia 17 tahun, Kim.