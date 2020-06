Ilustrasi. Nonton Film The Transporter Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Jason Statham.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, cara unduh film The Transporter atau download film The Transporter dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Transporter di ponsel, diperankan oleh Jason Statham dan Shu Qi.

Bagaimana sinopsis film streaming The Transporter?

The Transporter adalah film aksi asal Prancis, yang dirilis pada pertama kali di Premiere pada 2 Oktober 2002.

Film The Transporter disutradarai Louis Leterrier dan Corey Yuen serta ditulis oleh Luc Besson bersama Robert Mark Kamen.

Berdurasi 92 menit, film The Transporter menampilkan sejumlah aktor hollywood kenamaan seperti Jason Statham, Shu Qi, François Berléand, Matt Schulze, Ric Young dll.

Akhir penayangannya di seluruh dunia film The Transporter berhasil meraup pendapatan kotor mencapai $43 jutaan dari nilai anggaran $21 juta.

Berkat kesuksesannya tersebut film The Transporter berhasil menelurkan sejumlah sekuel lanjutan berjudul The Transporter 2, 3 dan The Transporter Refueled.

Selain itu, film The Transporter hadir pula dalam bentuk serial televisi berjudul “Transporter: The Series” yang dibintangi oleh Chris Vance.

Berikut sinopsis film The Transporter.

The Transporter film yang menceritakan tentang Frank Martin yang bekerja sebagai kurir.