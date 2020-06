Nonton Film Fast and Furious 3 (Sub Indo), Download Film Sung Kang

Ilustrasi. Nonton Film Fast and Furious 3 Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Sung Kang.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub indo).

Termasuk, cara nonton film via streaming Tokyo Drift di smartphone atau ponsel, diperankan oleh Sung Kang.

Bagaimana sinopsis Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift?

Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift adalah film aksi Amerika Serikat, yang dirilis pada 16 Juni 2006.

Film Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift disutradarai Justin Lin dan diproduseri Neal oleh H. Moritz serta film ini ditulis langsung oleh Chris Morgan.

Film Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift merupakan sekuel lanjutan dari film The Fast and the Furious (film 2001).

Namunbila berdasarkan urutan rilis pada film waralaba Fast & Furious, Tokyo Drift adalah film ketiga.

Kendati dari alur cerita, mengambil tempat setelah Fast & Furious 6 (2013). Film ini mengambil cerita di Tokyo, Jepang dan di Little Tokyo, Los Angeles.

Adapun para aktor atau aktris yang berperan dalam film ini di antaranya seperti Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Brian Tee, Nathalie Kelley, Sonny Chiba dan Zachary Ty Bryan.

Di akhir penayangannya film Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift berhasil meraih pendapatan kotor senilai $158 jutaan, dari anggaran total anggaran US $ 85 Juta.

Berikut, sinopsis Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift.