Nonton Film Fantastic Four Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Jessica Alba

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Fantastic Four atau download film Fantastic Four dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Fantastic Four di ponsel, diperankan oleh Chris Evans dan Jessica Alba.

Bagaimana sinopsis film streaming Fantastic Four?

Fantastic Four adalah film superhero Marvel Comics, yang dirilis pada pertama kali di Amerika Serikat dan Jerman pada 8 July 8 2005.

Film Fantastic Four menjadi film pertama sekuel pertama dalam serial Fantastic Four, yang dirilis secara resmi.

Film Fantastic Four disutradarai Tim Story dan diproduseri Avi Arad, Bernd Eichinger serta Ralph Winter.

Adapun para pemain yang berperan di dalam film Fantastic Four seperti Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon dan Kerry Washington.

Di akhir penayangannya di seluruh dunia film Fantastic Four berhasil mendapat $333.5 juta dari nilai anggaran $100 juta (dolar A.S.).

Dinilai sukses, film Fantastic Four juga berhasil menelurkan sejumlah sekuel lanjuta berjudul Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) dan Fantastic Four (2015).

Berikut sinopsis film Fantastic Four.