Biodata Manuel Neuer, Pemain FC Bayern Munchen dan Kiper Utama Timnas Jerman di Euro 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Manuel Peter Neuer atau lebih dikenal dengan nama punggung Neuer, adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Jerman.

Berikut Tribunlampung.co.id bagikan profil singkat atau biodata Manuel Neuer.

Neuer merupakan pemain FC Bayern Munchen dan juga kiper utama Timnas Jerman di ajang Euro 2020.

Neuer lahir di Gelsenkirchen, Jerman Barat pada 27 Maret 1986.

Kiper berpostur tinggi badan 1,94 m tersebut kini tengah menjalin cinta dengan kekasihnya bernama, Katrin.

Manuel Neuer sangat peduli dengan anak-anak, dia mendirikan Manuel Neuer Kids Foundation, yang bertujuan menampung anak-anak berbakat.

Selain itu, dapat diakses di neuer-beat.de dimana manuel mendirikan sarana untuk menyalurkan bakat anak-anak dalam bermusik.

Tidak hanya berbakat dan suka beramal, Neuer juga atlet yang cerdas.

• Biodata Raheem Sterling, Pemain Manchester City dan Motor Serangan Timnas Inggris di Euro 2020

Neuer pernah mengikuti kuis Who Wants To Be a Millionaire, yang diadakan di Jerman pada November 2011.

Dengan pengetahuan umumnya, Neuer memenangkan hadiah sebanyak 500.000 euro, yang kemudian dia sumbangkan untuk yayasan amal.