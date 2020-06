Gudang Movie, Download Film Percy Jackson: Sea of Monsters Sub Indo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film Percy Jackson: Sea of Monsters atau download film Percy Jackson: Sea of Monsters dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Percy Jackson: Sea of Monsters di ponsel, diperankan oleh Logan Lerman dan Alexandra Daddario.

Bagaimana sinopsis film streaming Percy Jackson: Sea of Monsters?

Percy Jackson: Sea of Monsters adalah sebuah film bergenre petualangan-fantasy asal Amerika Serikat, yang pada 07 Agustus 2013.

Film karya sutradara Thor Freudenthal ini merupakan sekuel lanjuta dari film Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief di tahun 2010.

Film Percy Jackson: Sea of Monsters ini dibuat berdasarkan adaptasi dari novel kedua "The Sea of Monsters" karangan Rick Riordan.

Sejumlah pemeran dalam sekuel sebelumnya kembali digaet dalam film Percy Jackson: Sea of Monsters kali ini di antaranya seperti, Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Leven Rambin, Jake Abel, dll.

Memilik durasi tayang sepanjang 107 Menit, film Percy Jackson: Sea of Monsters berhasil mendapatkan pendapatan kotor $42,792,000 dari nilai anggaran $90 Juta.

Berikut sinopsis film Percy Jackson: Sea of Monsters.

Film Percy Jackson: Sea of Monsters bercerita tentang situasi saat memulihkan tempat persembunyian.