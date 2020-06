Mengejutkan, Presenter dan Komedian Melaney Ricardo Ungkap Akan Lakukan Puasa dari Media Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini presenter Melaney Ricardo mengaku sedang melakukan puasa media sosial.

Artinya, ia tidak akan membuka media sosial untuk beberapa saat.

Melalui akun Instagramnya, kakak Roy Ricardo ini mengaku akan mencoba memulai berpuasa media sosial pada Minggu (14/6/2020).

Melaney menyebutnya dengan detox media sosial.

Puasa media sosial ini dilakukan oleh Melaney karena ia merasa sudah terlalu banyak mengkonsumi hal-hal yang berasal dari media sosial.

Sebagai pemula, Melaney pun akan mencoba tidak membuka media sosial selama 24 jam ke depan.

Ia pun mewanti-wanti agar warganet tidak merindukan dirinya selama tidak aktif di media sosial.

Begini unggahan lengkap Melaney selengkapnya:

This the Day that God has Made!

Be REJOICE