Nonton Film The Hobbit: The Battle of The Five Armies (Sub Indo), Download Film Ian McKellen

Para pemain film The Hobbit: The Battle of The Five Armies di antaranya Ian McKellen dan Martin Freeman.

Bagaimana sinopsis film The Hobbit: The Battle of The Five Armies?

The Hobbit: The Battle of the Five Armies adalah film fantasi petualangan yang dirilis pada 2014 dan disutradarai Peter Jackson.

Naskah The Hobbit: The Battle of the Five Armies ditulis Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro, dan J.R.R. Tolkien.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies menceritakan usaha Bilbo dan teman-temannya untuk membunuh Smaug dan menjaga Lonely Mountain agar tidak jatuh ke tangan kegelapan.

Pemeran The Hobbit: The Battle of the Five Armies di antaranya Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, dan James Nesbitt.

New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), dan WingNut Films adalah rumah produksi The Hobbit: The Battle of the Five Armies.

Film berdurasi 144 menit ini menghabiskan biaya produksi $250.000.000 dan menghasilkan keuntungan $956.019.788.