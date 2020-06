Lyodra Ginting Melawan 'Kutukan' Juara I Indonesian Idol

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak yang beranggapan ada kutukan di ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Kutukan itu menimpa Juara 1 Indonesian Idol.

Banyak yang bilang juara 1 Indonesian Idol kurang terkenal dari juara 2 maupun finalis lain.

Anggapan ini makin menguat saat melihat fakta yang terjadi di beberapa sesi Indonesian Idol.

Sang juara kurang terkenal dari juara 2 dan finalis lain.

• Lyodra Ginting Juara Indonesian Idol X, Ini Daftar Hadiah yang Diterima Pemenang

• 19 Tahun Cerai, Sosok Adisoerya Abdi Mantan Suami Meriam Bellina Tak Pernah Terekspose

• Sosok Wanita Cantik Disebut Mantan Istri Dory Harsa Foto-fotonya Viral, Mantan Model?

• Nella Kharisma Sudah Janda atau Masih Istri Orang? Dory Harsa Beri Bocoran

Juara Indonesian Idol X, Lyodra Ginting menjawab mengenai adanya kutukan itu.

Hal itu Lyodra sampaikan saat berkesempatan membuat podcast bersama politikus Sandiaga Uno.

Setelah beberapa perbincangan santai, Sandiaga Uno bertanya terkait kabar yang menyebutkan juara 1 Indonesian Idol kurang terkenal dibandingkan juara 2 maupun finalis lainnya.

"Saya pernah dengar dari anak saya, kata-kata netizen kalau juara satu itu adalah curse, kayak kutukan begitu. Gimana Ly, kan juara satu nih, do you feel that way?" tanya Sandiaga Uno, dikutip dari YouTube Podcast Ruang Sandi, Minggu (14/6/2020).

Menanggapi hal tersebut, Lyodra mengaku percaya jalan yang diberikan Tuhan pasti telah ditakdirkan sedemikian rupa.