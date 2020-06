Download Lagu Wayo Bang Ye Dam MP3, Video Klip Wayo Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Wayo dinyanyikan Bang Ye Dam dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Wayo dan video klip Wayo dalam artikel ini.

Bang Ye Dam baru saja merilis lagu terbarunya pada Jumat 5 Juni 2020.

Lagu Wayo kini menduduki trending musik YouTube dengan jumlah penonton lebih dari 5 juta kali tayang.

Berikut lirik lagu Wayo - Bang Ye Dam

nae sigyeneun meoljjeonghande sigan-eun meomchwoissgo

mwo hana doeneun ge eobsne nae moseub-i useuwo

hayeom-eobs-i kiwossdeon dulman-ui sesang-eseon

deong-geuleoni na honja yeogi namgyeojyeo iss-eo

jeo haneul-ege nan mul-eobogo sip-eo yeah

salanghandan mal-eun eotteon uimiyeoss-eo

nae sesang-eseo eobsneun geon neoppun-inde

da ilh-eun geoscheoleom neukkyeojyeo

ileon na-ege, dodaeche

waeyo waeyo waeyo

neo eobs-in wae naneun andoenayo

dodaeche waeyo waeyo waeyo

just tell me neo anim andoenayo

yeoldu si neom-eoseo da-eum nal-i doemyeon

jogeum meol-eojyeo iss-eulkka

yeah sum-eul chamgo neolan

hoheubgileul ttemyeon

gyeondyeonael su iss-eulkka oh baby

jeo haneul-ege nan mul-eobogo sip-eo yeah

salanghandan mal-eun eotteon uimiyeoss-eo

nae sesang-eseo eobsneun geon neoppun-inde

da ilh-eun geoscheoleom neukkyeojyeo

ileon na-ege, dodaeche