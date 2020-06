Sekali Posting, Artis Prilly Latuconsina Dapat Rp 100 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Para penggemar dan pelaku usaha online shop mungkin penasaran harga endorsement para artis untuk mempromosikan suatu produk, termasuk pada Prilly Latuconsina.

Dalam vlog terbaru Boy Wiliam, Prilly membocorkan harga endorsement untuk sekali foto di akun Instagram miliknya.

“Lu satu postingan berapa? Video sama foto dijadi satu?" tanya Boy Wiliam dalam akun YouTube-nya, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (16/6/2020).

“Enggak, beda,” jawab Prilly.

Saat Boy Wiliam menyebut angka 100, Prilly dengan malu menjawab bahwa untuk satu foto produk yang ia promosikan dk akun Instagram-nya berkisar Rp 100 juta.

“Iya, close (sekitar) 100 juta,” ujar Prilly dengan malu-malu.

“Gue enggak pernah mention ini ke mana-mana, ini cuma di konten Boy kayak gini nih,” katanya melanjutkan.

Menceritakan tentang endorsement, Prilly mengaku ia tak akan mempromosikan suatu produk tanpa digunakan terlebih dahulu.

“Aku enggak terlalu nerima endorse sih sebenarnya, aku enggak mau posting produknya itu bagus atau enggak, terus aku enggak mau bohong-bohongan gitu loh promoinnya,” ujar Prilly.

Meskipun dibayar harga miliaran, Prilly tetap tak ingin mempromosikan jika ia sendiri tak memakai produk tersebut.

“No, I need to use it, aku coba dulu, pikir-pikir sih soalnya aku enggak mau force myself untuk promote something yang enggak aku pakai,” ujar Prilly.

“Kalau kita promo-in text book, enggak menghafal knowledge-nya, tapi memang kita tahu produk itu,” tuturnya lagi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com