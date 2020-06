Nonton Film The 5th Wave (Sub Indo), Download Film Chloe Grace Moretz

Ilustrasi. Nonton Film The 5th Wave Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Chloë Grace Moretz.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film The 5th Wave atau download film The 5th Wave dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The 5th Wave di ponsel, diperankan oleh Chloë Grace Moretz dan Ron Livingston.

Bagaimana sinopsis film streaming The 5th Wave?

The 5th Wave adalah sebuah film Sains Fiksi Aksi asal Amerika Serikat, yang dirilis pada tahun 22 Januari 2016.

Film The 5th Wave disutradarai J Blakeson dan diproduseri oleh Graham King, Tobey Maguire, Lynn Harris serta Matthew Plouffe.

Adapun para pemain yang berperan dalam film The 5th Wave Chloë Grace Moretz, Ron Livingston, Nick Robinson, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe, Zackary Arthur dan Liev Schreiber.

Film The 5th Wave menghabiskan dana pembuatan film mencapai $38 Juta dan berhasil meraup pendapatan kotor sebesar $109.9 Juta (juta dolar).

Berikut sinopsis film The 5th Wave.

Film The 5th Wave bercerita tentang kehidupan Cassie Sullivan awalnya berjalan normal.

Dia menjadi anak SMA yang sedang mengikuti pelajaran di kelas sambil menonton video.