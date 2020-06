Ilustrasi. Nonton Film The Lightning Thief Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Logan Lerman.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara download film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief di ponsel, diperankan oleh Logan Lerman dan Alexandra Daddario.

Bagaimana sinopsis film streaming Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief?

Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief adalah film fantasi Amerika Serikat, yang dirilis pada 12 Februari 2010.

Film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief disutradarai Chris Columbus dan produserinya bersama Michael Barnathan serta Karen Rosenfelt.

Selain itu, film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief ditulis oleh Craig Titley, Joe Stillman dan Rick Riordan berdasarkan adaptasi dari novel berjudul “The Lightning Thief”, buku pertama dari seri novel Percy Jackson & The Olympians karangan Rick Riordan.

Adapun para pemeran di dalam film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief dibintangi oleh Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel, Rosario Dawson, Steve Coogan, Uma Thurman, Catherine Keener, Kevin McKidd, Sean Bean, dan Pierce Brosnan.

Di akhir penayangannya di seluruh dunia film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief berhasil meraup pendapatan kotor sebesar $219 juta dari nilai anggaran $95 juta.

Berikut sinopsis film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief.

Film Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief bercerita diawali dengan kemunculan dewa Poseidon (Kevin McKidd) di New York City.

Kemudian bertemu dengan saudaranya raja para dewa Yunani, Zeus (Sean Bean) gedung Empire State.