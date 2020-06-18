Chord Gitar Lelah Dilatih Rindu

Chord Gitar Lagu 'Lelah Dilatih Rindu' Chintya Gabriella, Berikut Liriknya

Chord gitar lagu Lelah Dilatih Rindu MP3 dipopulerkan Chintya Gabriella dan lirik lagu Lelah Dilatih Rindu, Video Klip YouTube Lelah Dilatih Rindu.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lelah Dilatih Rindu MP3 yang dipopulerkan Chintya Gabriella dan lirik lagu Lelah Dilatih Rindu, serta Video Klip YouTube Lelah Dilatih Rindu.

Chord Gitar Lelah Dilatih Rindu MP3 Chintya Gabriella.

Intro : C D G Em -D

        C D G

Cm     F     Bb

 Ku benci.. hari ini

Cm    F         Bb

 kamu tak.. di sini

D           G

 kau minta aku

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Tags
Lelah Dilatih Rindu
Chintya Gabriella
chord gitar
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kunci gitar
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Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
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