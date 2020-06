Download Lagu Who Dis? Secret Number, Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Who Dis? dinyanyikan Secret Number dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Who Dis? dan video klip Who Dis? dalam artikel ini.

Secret Number baru saja meresmikan debut mereka dengan merilis single terbarunya bertajuk Who Dis?.

Lagu tersebut langsung menjadi sorotan karena pembawaan gaya diantara membernya yang mengusung konsep girl crush.

Lagu Who Dis? ini juga menduduki trending musik YouTube.

Berikut lirik lagu Who Dis? - Secret Number

Who Dis

Hello? Hello? Who Dis

Who Dis

eodil gana dadeul naega jel gunggeumhajyo

Who is this? Who is this?

irijeori dulleobwado gajang nunbusyeo

Who is this? Who is this? Yeah

ttaraoneun siseon nuneul mot tte

eomeo Bling Bling bichi nandae

machi eoneu sungan Leap of Faith

hollin deut ppajyeo neukkyeo Tension

Sometimes I feel like that

simjangi tteugeopge taoreuneun neukkim

naragal geonman gata Ooh-ah-ah-I

I'm gonna be a star

useum dwi garyeojin gangryeolhan Energy

gipeojyeo Don't be surprised

Oh ajjilhage boyeojwo

Who Dis

nan idaero neomu joheungeol bakkuryeo deulji ma

nae seutaildaero sara (Who Dis)

dangdanghan nae maeryeoge imi neon ppajyeodeureo Baby

Oh ajjilhage boyeojwo

Who Dis