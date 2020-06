Momen Dian Sastro Diganggu Sang Anak saat Live Talkshow di IG

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Dian Sastrowardoyo diganggu sang anak saat sedang live talkshow di Instagram.

Dian Sastro adalah ibu dari dua orang anaknya.

Dalam beberapa kali live Instagram selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, ada momen ketika anak Dian Sastro terlihat di kamera.

Seperti ketika yang terjadi saat Dian Sastro melakukan live Instagram bersama Marissa Anita dengan Greatmind Indonesia pada Rabu (17/6/2020).

Tiba-tiba saja anak kedua Dian Sastro, Ishana Ariandra Nariratana Sutowo muncul dan meminta bantuan.

"Apa sayang?" tanya Dian Sastro pada putrinya dan menghentikan percakapannya dengan Marissa Anita.

Kemudian, putrinya meminta tolong Dian Sastro untuk membantunya melakukan sesuatu.

Dian Sastrowardoyo hadir dalam acara Media Luncheon Mondial Jewelry di Plaza Indonesia, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018). (KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG)

Dian Sastro lantas memberi pengertian pada putrinya bahwa saat ini dia sedang melakukan talkshow.

"Enggak bisa sayang, you need to wait until this talkshow," kata Dian Sastro diikuti kepergian putrinya.

Namun, Dian Sastro tak lupa mengucapkan terima kasih pada putrinya karena sudah sangat pengertian.

"Thank you very much for your understanding. Dia itu cuma ganggu gue kalau gue lagi talkshow doang lho, asal lo tahu. Maaf ya," kata Dian Sastro sambil menggaruk kepalanya.

Seperti mendengar ucapan ibunya, Ishana mengucapkan sesuatu dari jauh dan ditanggapi Dian Sastro agar sabar menunggunya sampai talkshow selesai.

"Dari tadi gue enggak talkshow, dia enggak minta tolong gue," kata Dian Sastro gemas.

Meskipun tak sesering Ishana yang muncul beberapa kali ke depan layar, putra sulung Dian Sastro juga terlihat muncul atau hanya sekedar lewat di belakang ibunya. (Kompas.com)

