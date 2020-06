Universitas Lampung Bahas Kesiapan Pembelajaran di Era New Normal pada Webinar Smart City

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Karomani, M.Si., menjadi salah satu narasumber pada Webinar Smart City yang diselenggarakan Telkom Indonesia, Rabu (17/6/2020), melalui aplikasi video conference CoudX.

Webinar bertajuk “Accelerate the New Normal Working Environment” tersebut membahas persiapan dan tantangan menuju percepatan digital society di era new normal pada masing-masing sektor, khususnya yang berada di Sumatera. Kegiatan diikuti 309 peserta yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan dan institusi pendidikan.

Selain Rektor Unila, webinar turut dihadiri pembicara lain yaitu Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo sebagai Pakar Smart City Indonesia, Achmad Sugiarto selaku Direktur Portofolio Telkomsel, Machsus Kusuma Apriyono sebagai EVP Telkom Regional I Sumatera, dan Wahyudi selaku Senior Management Smart City Development.

Sebagai salah satu perwakilan pendidikan tinggi di wilayah Sumatera, Unila menggambarkan kesiapan pembelajaran sebuah perguruan tinggi di era tatanan normal baru.(adv)