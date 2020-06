TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Operational Manager PT Persada Lampung Raya, Augustinus Leonardo mengatakan “permintaan pickup Suzuki New Carry meningkat cukup banyak pasca pemerintah mengumumkan persiapan menuju new normal pasca pandemi Covid-19.

Persiapan new normal itu direspon masyarakat sebagai keadaan di mana sektor-sektor bisnis kembali dapat beroperasi secara normal, sehingga kebutuhan transportasi harus dipersiapkan secara matang.

Sejak awal Juni ini, permintaan tipe pickup Suzuki Kembali mendominasi pasar Lampung.Padahal saat awal pandemi atau akhir Maret-April, market share pickup itu sempat tergerus dan hanya bertahan di angka sekitar 50 persen.”

Augustinus mengatakan “kembalinya antusiasme warga yang memburu Suzuki Carry Pickup jelang new normal ini sekaligus menunjukkan varian itu masih sangat dibutuhkan dan diminati untuk mendukung bisnis yang dijalani. Dan yang jelas meski pandemi, mereka (konsumen pemburu pick up) beranggapan dapur tetap harus mengebul. Jadi banyak konsumen yang tetap berusaha dari pada berpasrah," ujarnya.

Meskipun share market sudah mulai pulih, Augustinus mengatakan metode pembayaran konsumen memang ada penyesuaian, terutama dengan kebijakan DP diatas 30% untuk profesi wiraswasta.

"Memang pembayaran tunai turun 70 persen. Tetapi dengan didukung oleh Lembaga pembiayaan mereka masih bisa eksis," ujarnya.

Beli Suzuki New Carry Berhadiah Motor dan Emas (Istimewa)

Harga baru New Carry Pick Up di Lampung (on the road) Rp 152,500,000 untuk tipe Flat Deck.

Pada bulan Juni ini, setiap pembelian New Suzuki Carry Pick Up 1.5 tipe Flat Deck itu konsumen berhak mendapatkan hadiah langsung berupa satu unit motor Suzuki Nex II dan ditambah emas 10 gram sehingga total bonusnya senilai Rp 27jutaan, Pembelian All New Ertiga konsumen berhak mendapatkan hadiah langsung berupa satu Iphone 11 Pro max senilai 20jutaan dan untuk pembelian XL7 konsumen juga berhak mendapaktan hadiah langsung berupa Samsung Note 10 plus senilai Rp. 15jutaan. (*)