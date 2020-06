Drakorindo, Download Drakor Team Bulldog: Off-duty Investigation, Streaming Drama Korea Cha Tae Hyun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Cha Tae Hyun dalam drama Korea, berikut sinopsis Team Bulldog: Off-duty Investigation dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Team Bulldog: Off-duty Investigation.

Bagaimanakah sinopsis Team Bulldog: Off-duty Investigation?

Team Bulldog: Off-duty Investigation adalah drama korea Selatan yang tayang pada 4 April 2020.

Drama ini tayang di stasiun televisi OCN menggantikan Tell Me What You Saw.

Team Bulldog: Off-duty Investigation tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 22:50 waktu setempat.

Team Bulldog: Off-duty Investigation mempertemukan Cha Tae Hyun, Lee Sun Bin, Jung Sang Hoon, Ji Seung Hyun, dan Yoon Kyung Ho.

Tak seperti drama OCN lainnya, Team Bulldog: Off-duty Investigation merupakan drama investigasi yang dibalut dengan komedi.

Drama ini menjadi comeback Cha Tae Hyun setelah setahun vakum.

Sinopsis Team Bulldog: Off-duty Investigation berawal dari sebuah cerita Jin Kang Ho adalah seorang detektif yang antusias dan efektif dalam pekerjaannya.

Dia selalu menangkap penjahat dengan segala cara.