Nonton Film Now You See Me (Sub Indo), Download Film Mark Ruffalo

Ilustrasi. Nonton Film Now You See Me Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Film Jesse Eisenberg.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Unduh atau download film Now You See Me dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, sinopsis Now You See Me dan cara nonton film melalui streaming Now You See Me di smartphone atau ponsel, diperankan oleh Mark Ruffalo.

Now You See Me merupakan film sebuah film Amerika Serikat yang rilis pada 31 Mei 2013, film ini disutradarai oleh Louis Leterrier dan ditulis oleh Boaz Yakin bersama Edward Ricourt serta Ed Solomon.

Film Now You See Me memadukan aksi sulap dan aksi criminal yang dilakukan oleh sekelompok pesulap profesional.

Film Now You See Me dibintangi sejumlah aktor dan aktris Hollywood terkenal seperti Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher dan Dave Franco.

Now You See Me diperkirakan menghabiskan biaya produksi sebesar $ 75 juta, sedangkan jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan melalui penayangan di seluruh dunia mencapai lebih dari $ 35 juta.

Oleh karenamnya, film Now You See Me menelurkan sekuel lanjutan berjudul “Now You See Me 2” yang dirilis pada 2016 silam.

Sinopsis film Now You See Me

Film Now You See Me menceritakan tentang empat pesulap jalanan.

Mereka adalah Daniel (Jesse Eisenberg) yang ahli bermain kartu, Henley (Isla Fisher) ahli permainan berbahaya, Jack Wilder (Dave Franco) ahli kecepatan tangan, dan Merrit (Woody Harrelson) yang ahli hipnotis.

Beberapa waktu kemudian keempat pesulap tersebut menjadi ilusionis terkenal, yang menggelar pertunjukan-pertunjukan besar di Las Vegas.