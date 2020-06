VIDEO Potret Felicya Angelista, Terinspirasi Pelakor Yoe Da kyung ‘The World of the Married’

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tak mengenal Han So Hee? seorang aktris asal Korea Selatan yang terkenal melalui drama Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018) dan Abyss (2019).

Namanya Kian melambung berkat perannya sebagai Yoe Da kyung, pelakor yang menyebalkan di dalam drama The World of the Married.

Kini namanya tidak hanya dikenal oleh penggemar di Korea Selatan, Han So Hee juga bahkan dikenal dibanyak Negara lainnya termasuk Indonesia.

Salah satunya adalah Artis tanah air, Felicya Angelista. Bahkan aktris korea selatan tersebut menjadi inspirasi Felicya Angelista dalam berkarya.

Seperti unggahan instagram Felicya Angelista baru-baru ini.

Felicya Angelista Nampak melakukan photo shoot dengan salah satu gayanya terinspirasi dari Han So Hee.

“Kenalin.. aku dayung Kembarannya dakyung @xeesoxee” tulis Felicya Angelista sebagai captionnya.

Tak hanya Felicya Angelista yang mengunggah hasil photo shoot tersebut, sang fotografer, fandy Susanto juga mengunggahnya di akun instagram @ fdphotography90

“TER-FLAWLESSSnya @felicyangelista_

Saat Dirinya terinspirasi dari @xeesoxee