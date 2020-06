El Rumi Posting Foto Bareng Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Maia Estianty Beri Peringatan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Maia Estianty peringatkan El Rumi untuk jaga jarak dengan Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Rocky Gerung.

Peringatan Maia Estianty dilontarkan setelah melihat El Rumi memposting foto kedekatannya dengan tiga tokoh politik tersebut.

Mendapat peringatan dari ibunya, El Rumi menulis dengan kata-kata tertawa.

Anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty, El Rumi, diwanti-wanti oleh sang bunda setelah mengunggah sebuah foto ke akun Instagram.

Pada foto tersebut, tampak El Rumi yang berdiri di samping para tokoh politik tanah air.

Di antaranya, Rocky Gerung, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

El menceritakan, kala itu ia sedang ditunjukkan koleksi barang bersejarah milik Fadli Zon.

Tampak keempat orang yang fokus mengamati benda yang ditunjukkan oleh Fadli Zon.

Begini caption pada foto pertamanya:

I Learned from the Best!