Nonton Film The Art of Racing in the Rain Sub Indo, Streaming Film Milo Ventimiglia dan Amanda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film The Art of Racing in the Rain dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Art of Racing in the Rain di ponsel.

Para pemain film The Art of Racing in the Rain di antaranya Milo Ventimiglia dan Amanda Seyfried.

Bagaimana sinopsis film The Art of Racing in the Rain?

The Art of Racing in The Rain diadaptasi dari novel Garth Stein 2008, dengan judul yang sama.

Trailer film ini dibuka dengan Denny mengendarai mobil balap di tengah hujan dan mengucapkan dialog mengenai kemenangannya dalam balapan saat melewati tikungan.

Film The Art of Racing in The Rain telah tayang di Summer KCET Cinema Series, pada 23 Juli 2019 di The Landmark Theatre , Los Angeles.

Film yang dibintangi Milo Ventimiglia diproduksi oleh 20th Century Fox, merupakan rumah baru untuk film adaptasi yang sebelumnya selalu dipegang oleh Universal dan Disney.

Sinopsis Film The Art of Racing in The Rain.

Film The Art of Racing in The Rain menceritakan kehidupan seekor anjing golden retriever bernama Enzo (Kevin Costner), yang diadopsi sebagai anak anjing oleh pembalap mobil Denny Swift (Milo Ventimiglia).