VIDEO Tak Pernah Keluar Rumah, Meisya Siregar Bingung Mau Beli Apa di Supermarket

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Meisya Siregar baru-baru ini membagikan ceritanya ketika pertama kali kembali berbelanja di sebuah toko buah.

Ini menjadi hal baru karena tak lepas dari kebijakan untuk di rumah saja guna mencegah persebaran virus corona.

Bukan hanya pergi ke toko buah, istri Bebi Romeo ini menceritakan jika sebelumnya dirinya mengambil rapor untuk buah hatinya.

Namun dalam unggahanya, Meisya justru merasa tidak tenang ketika berbelanja di tempat umum.

Ia pun menceritakan jika dirinya masih lebih memilih untuk berbelanja secara online untuk sementara waktu hingga pandemi corona berakhir.

"So this is the very first time.

Abis ambil raport ke sekolah tanpa mandi, mampir dulu beli Buah2 an ke toko buah deket rumah.

.

So how it feel ?

Mendadak bingung mo beli apa, keilangan fokus, sumpek, susah nafas, budeg, dan ga tenang.

Waktu pertama kali pake hijab kayaknya gak gini2 amat lho..

Paling gerah dikit.

Ini koq ga nyaman bgt yah, kebayang gimana Nakes kita yg pke APD lengkap GBU all

.

Mau lagi nggak belanja langsung ?

Hmmmmm ...

Ga kepengen lagi sih.

Rasanya koq enakan belanja online yah

One day, ketika ke mall udah bisa ga pake masker, bisa nafas lega, bisa dandan kece, anak anak bisa lari larian bebas kesana sini, bisa nongkrong nyaman, baru deh.

I’ll be back to public area to refreshing not to restress-ing

.

Ada yg punya perasaan sama gak kya aku ? Ataukah ini hanya sindrom adaptasi pertama kali aja ?," tulis Meisya Siregar.

Postingan ini pun cukup ramai mendapat respown netizen.

Ketika berita ini dibuat postingan ini telah disukai sebanyak 5.181, serta dikometari sebanyak 96 komentar.

