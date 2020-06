Chord Gitar Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku MP3 Ratih Purwasih dan Lirik Kau Tercipta Bukan Untukku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Kau Tercipta Bukan Untukku MP3 yang dipopulerkan Ratih Purwasih dan lirik lagu Kau Tercipta Bukan Untukku, serta Video Klip YouTube Kau Tercipta Bukan Untukku.

Chord Gitar Kau Tercipta Bukan Untukku MP3 Ratih Purwasih.

Intro: Am F G Am

Am F G Am Am

Am F G Am

Am F G Am G

C

Kan ku bawa wajahmu

Em